Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» уверенно продвигаются вперед. Они зачищают лесополосы и уничтожают укрепрайоны украинских националистов в районе Великой Новоселки.

Мотострелки действуют вместе с расчетами беспилотников, которые помогают им находить врага и уничтожать его с воздуха.

«Враг больше работает дистанционно, при помощи БПЛА и артиллерии. Противник взглядами с нами встречаться не хочет, они этого боятся. Оборону держать куда легче: установил растяжку, сидишь и ждешь. А нам нужно идти на врага. Поэтому мы всегда следим за воздухом и смотрим под ноги», - рассказал военнослужащий с позывным «Бурят».