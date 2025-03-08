МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовики уничтожили укрепления ВСУ в районе Великой Новоселки

На Южно-Донецком направлении ВС РФ успешно подавляют сопротивление противника и освобождают населенные пункты.
2025-03-08 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» уверенно продвигаются вперед. Они зачищают лесополосы и уничтожают укрепрайоны украинских националистов в районе Великой Новоселки.

Мотострелки действуют вместе с расчетами беспилотников, которые помогают им находить врага и уничтожать его с воздуха.

«Враг больше работает дистанционно, при помощи БПЛА и артиллерии. Противник взглядами с нами встречаться не хочет, они этого боятся. Оборону держать куда легче: установил растяжку, сидишь и ждешь. А нам нужно идти на врага. Поэтому мы всегда следим за воздухом и смотрим под ноги», - рассказал военнослужащий с позывным «Бурят».

На Южно-Донецком направлении ВС РФ успешно подавляют сопротивление противника и освобождают населенные пункты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #штурмовики #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток» #Великая Новоселка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 