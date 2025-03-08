Штурмовики уничтожили укрепления ВСУ в районе Великой Новоселки

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» уверенно продвигаются вперед. Они зачищают лесополосы и уничтожают укрепрайоны украинских националистов в районе Великой Новоселки.
Мотострелки действуют вместе с расчетами беспилотников, которые помогают им находить врага и уничтожать его с воздуха.
«Враг больше работает дистанционно, при помощи БПЛА и артиллерии. Противник взглядами с нами встречаться не хочет, они этого боятся. Оборону держать куда легче: установил растяжку, сидишь и ждешь. А нам нужно идти на врага. Поэтому мы всегда следим за воздухом и смотрим под ноги», - рассказал военнослужащий с позывным «Бурят».
На Южно-Донецком направлении ВС РФ успешно подавляют сопротивление противника и освобождают населенные пункты.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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