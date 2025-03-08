Парламент Франции рассмотрит законопроект об отмене супружеского долга. Об этом сообщает Parisien.

Отмечается, что во французском законодательстве понятия «супружеский долг» нет. Есть только формулировка об «обязанности друг другу общностью жизни», которую используют при бракоразводных процессах.

Такой законопроект был выдвинут после решения по делу семейной пары, в которой муж обвинил жену в разводе из-за невыполнения супружеского долга. Потом это решение было обжаловано в Европейском суде по правам человека.