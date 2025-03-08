МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Парламент Франции рассмотрит законопроект об отмене супружеского долга

Законопроект выдвинули после дела семейной пары, где муж обвинил жену в разводе из-за невыполнения супружеского долга.
Виктория Бокий 2025-03-08 23:34:17
© Фото: IMAGO Ulrich Roth Globallookpress

Парламент Франции рассмотрит законопроект об отмене супружеского долга. Об этом сообщает Parisien.

Отмечается, что во французском законодательстве понятия «супружеский долг» нет. Есть только формулировка об «обязанности друг другу общностью жизни», которую используют при бракоразводных процессах.

Такой законопроект был выдвинут после решения по делу семейной пары, в которой муж обвинил жену в разводе из-за невыполнения супружеского долга. Потом это решение было обжаловано в Европейском суде по правам человека.

#Франция #семья #брак #Развод #супруги
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 