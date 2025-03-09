Расчет БПЛА «Мерлин-ВР» выявил больше 150 целей в зоне СВО

Расчеты современных беспилотных летательных аппаратов «Мерлин-ВР» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нашли замаскированную технику и укрытия подразделений ВСУ в зоне спецоперации.

Беспилотники круглые сутки наблюдают за перемещением техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также укрепрайонами противника, и корректируют огонь артиллерии и танков.

В этот раз «Мерлин-ВР» заметил замаскированную технику и укрытия врага, зафиксировал его передвижение. Расчет передал информацию на командный пункт. Цели были уничтожены ударами артиллерии. Это подтвердили снимки, которые поступили в реальном времени.

В общей сложности этот расчет БПЛА «Мерлин-ВР» выявил более 150 целей.

Этот аппарат может вести разведку в автоматическом и полуавтоматическом режимах до 10 часов на высоте до 5 километров. Он обнаруживает и наблюдает цели независимо от времени суток и погоды. Для поиска и распознавания целей дроны оснащены мощной камерой и тепловизором.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.