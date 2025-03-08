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О боевых подругах: Минобороны открыло архивный раздел о женщинах на войне

В разделе представлены документы женщин, которые служили летчицами, снайперами, в пехоте, были медиками.
2025-03-08 02:43:33
© Фото: Минобороны России

К Международному женскому дню на сайте Минобороны России появился новый исторический раздел с документами из Центрального архива о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. Он называется «В суровые дни вы для нас боевые подруги».

Во время войны женщины-военнослужащие сражались в разных родах войск. Они наравне с мужчинами переносили тяготы и лишения военной жизни и не уступали им в отваге и целеустремленности.

Одни женщины были на фронте снайперами, разведчиками, связистками, врачами, летчицами и артиллеристами. Другие упорно трудились, обеспечивая бесперебойную работу тыловых частей и соединений, и этим вносили значительный вклад в поддержание боеспособности Красной Армии.

В разделе представлены документы женщин, которые служили летчицами, снайперами, в пехоте, были медиками. Это истории из 12 стран бывшего СССР: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Литвы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Публикация документов из архива Минобороны России помогает узнать правду о прошлом. Она нужна, чтобы не было лжи о войне и чтобы люди помнили о советских героях, защитивших мир от фашизма.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #женщины #история #Великая Отечественная война #архив #документы #8 марта
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