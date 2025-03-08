Полиция жестко разогнала манифестацию феминисток в Париже

Полицейские в Париже разогнали манифестацию феминисток по случаю Международного женского дня. Силовики действовали жестко, активно применяя слезоточивый газ. Об этом участницы акции сообщают в своих социальных сетях.

Несанкционированную акцию спланировали на площади Республики в Париже. Организаторами выступили НКО и профсоюзы. По данным телеканала BFMTV, акция собрала 120 тысяч человек, включая ультраправых активисток.

Вскоре после начала шествия, демонстранток оцепила полиция и спецотряды по разгону протестов, начались стычки.

Феминистки забрасывали силовиков камнями и петардами, жандармы в ответ щедро распыляли слезоточивый газ и применяли дубинки. По маршруту следования колонны горели мусорные баки.

Сколько участников акции оказались в полицейских участках и в больницах - не сообщается.