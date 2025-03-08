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Полиция жестко разогнала манифестацию феминисток в Париже

Акция феминисток в центре Парижа собрала 120 тысяч участников.
Ян Брацкий 2025-03-08 22:26:46
© Фото: Telmo Pinto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Полицейские в Париже разогнали манифестацию феминисток по случаю Международного женского дня. Силовики действовали жестко, активно применяя слезоточивый газ. Об этом участницы акции сообщают в своих социальных сетях.

Несанкционированную акцию спланировали на площади Республики в Париже. Организаторами выступили НКО и профсоюзы. По данным телеканала BFMTV, акция собрала 120 тысяч человек, включая ультраправых активисток.

Вскоре после начала шествия, демонстранток оцепила полиция и спецотряды по разгону протестов, начались стычки.

Феминистки забрасывали силовиков камнями и петардами, жандармы в ответ щедро распыляли слезоточивый газ и применяли дубинки. По маршруту следования колонны горели мусорные баки.

Сколько участников акции оказались в полицейских участках и в больницах - не сообщается.

#Франция #Париж #демонстрация #Международный женский день #Феминистки
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