Двенадцать человек ранены при массовой стрельбе в пабе Торонто

Неизвестный устроил стрельбу в пабе в канадском Торонто. В результате, пострадали 12 человек, у половины - огнестрельные ранения, остальные получили осколками посуды. Пострадавшим от 20 до 50 лет. О происшествии сообщает CBC News со ссылкой на представителя местной полиции Пола Макинтайра.

По информации телеканала, стреляли трое, они зашли в заведение в масках на лицах, у одного был автомат, у двоих - пистолеты. Сейчас полиция разыскивает нападавших. Мотив их действий предстоит выяснить.

Правоохранители попросили избегать место инцидента, выбирать альтернативные маршруты для поездок из соображений безопасности.