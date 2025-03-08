Бойцы ВС РФ уничтожили дрон ВСУ «Фурия» в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили украинский разведывательный дрон «Фурия» в Харьковской области.

На кадрах, опубликованных Минобороны России видно, как расчет FPV-дрона группировки войск «Север» догоняет и таранит разведывательный беспилотник «Фурия». Вражеский дрон после столкновения потерял управление и разбился в поле.

Расчеты боевых дронов группировки войск «Север» круглосуточно дежурят в небе в Харьковской области и выявляют вражеские ударные БПЛА.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.