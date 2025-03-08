Вяльбе назвала некорректным сравнение ее рекорда и достижения Клебо на ЧМ

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает не совсем корректным сравнивать ее рекорд по золотым медалям с ЧМ-1997 года с достижениями норвежца Йоханесса Клебо. С тех пор программу расширили, и 8 марта он взял золото в марафоне на 50 км, выиграв шесть гонок на ЧМ-2025.

«Он мужчина, я женщина, он пишет свою историю, а я свою написала, когда бегала на чемпионате, где было пять видов программы. Сейчас их стало шесть», - прокомментировала спортсменка.

При этом Вяльбе «без обсуждения» считает лыжника Клебо великим спортсменом. Она добавила, что если бы на соревнованиях участвовали российские спортсмены, еще неизвестно, удалось бы Клебо взять золото, передает ТАСС. Основным конкурентом ему был бы Александр Большунов.