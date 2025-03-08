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Опубликованы кадры с места трагедии в Химках, где утонула девочка

Одну девочку из холодной воды спасли очевидцы.
Ирина Егорова 2025-03-08 17:25:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Две 12-летние девочки вышли на реку в подмосковных Химках и провалились под лед. В результате одну из них спасли очевидцы, а вторая утонула, сообщает МЧС РФ. 

Спасатели достали ее тело. Погибшей было 15 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности».

Спасенная школьница находится дома, подчеркнули в ведомстве.

Инцидент произошел на канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. Кадры с места трагедии публикует «Звезда». Видно, что к реке приехала скорая помощь и полиция, место инцидента оцеплено.

Информационные таблички, запрещающие выход на лед установлены. Также заметно, что центр водоема уже не покрыт льдом, небольшая кромка есть только у его берегов.

#МЧС РФ #спасатели #Лед #наш эксклюзив #Химки #тело #пруд
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