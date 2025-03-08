Опубликованы кадры с места трагедии в Химках, где утонула девочка

Две 12-летние девочки вышли на реку в подмосковных Химках и провалились под лед. В результате одну из них спасли очевидцы, а вторая утонула, сообщает МЧС РФ.

Спасатели достали ее тело. Погибшей было 15 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности».

Спасенная школьница находится дома, подчеркнули в ведомстве.

Инцидент произошел на канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. Кадры с места трагедии публикует «Звезда». Видно, что к реке приехала скорая помощь и полиция, место инцидента оцеплено.

Информационные таблички, запрещающие выход на лед установлены. Также заметно, что центр водоема уже не покрыт льдом, небольшая кромка есть только у его берегов.