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«Искандер» сжег американскую РСЗО HIMARS под Николаевым

Удар пришелся по замаскированной позиции, сообщили в Минобороны.
2025-03-08 16:32:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные нанесли удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в населенном пункте Новониколаевка.

«Искандер» превратил в дымное облако саму машину с боекомплектом и до 10 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России.

На кадрах, опубликованном ведомством, показано, как российские военнослужащие ударяют по вражеской технике, появляется огненная вспышка, а после мощный столб дыма поднимается в небо. Технику ВСУ прятали в лесопосадках.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении военного полигона с иностранными наемниками в Днепропетровской области. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #Искандер #ВСУ #удар #РСЗО HIMARS #новониколаевка
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