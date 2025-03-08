«Искандер» сжег американскую РСЗО HIMARS под Николаевым

Российские военные нанесли удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в населенном пункте Новониколаевка.

«Искандер» превратил в дымное облако саму машину с боекомплектом и до 10 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России.

На кадрах, опубликованном ведомством, показано, как российские военнослужащие ударяют по вражеской технике, появляется огненная вспышка, а после мощный столб дыма поднимается в небо. Технику ВСУ прятали в лесопосадках.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении военного полигона с иностранными наемниками в Днепропетровской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.