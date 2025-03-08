У мужества женское лицо: как девушки-военкоры «Звезды» работают на СВО

Взрывные, яркие, смелые, женственные и одновременно мужественные, - это все они, журналистки телеканала «Звезда», работающие в зоне СВО. Чтобы выполнить свою работу и рассказать о подвигах российских воинов, наши девушки постоянно рискуют жизнью. И в каких-то моментах их бесстрашию можно только позавидовать.

Доказательств их потрясающей смелости полно. Вот Виктория Косогляденко бежит и говорит оператору: «Паш, быстрее». Вот Варвара Шрадер убегает от беспилотника, не забывая рассказывать: «Украинский дрон зашел на второй круг и возвращается». А вот Анастасия Авсюк рассказывает в кадре: «дрон идет на нас», и по беспилотнику начинается долгая стрельба, пока он не взрывается.

«Женщины - это не только про цветы, ромашки, плюшевых мишек и так далее. Женщина - это еще про долг, про ответственность, про любовь к своей земле. И поэтому. Собственно, я здесь», - говорит военкор телеканала «Звезда» Лана Иден.

В силу своей профессии журналистки «Звезды» разбираются в оружии и военной технике. Знают виды и рода войск, понимают, о чем говорят звезды на погонах. В боевой обстановке берут интервью у танкистов, артиллеристов, снайперов, летчиков, операторов БПЛА. Сопровождают военных на боевых заданиях.

«Война - это не про пушки в первую очередь. Это истории бойцов, истории людей. И меня всегда вдохновляет мужество бойцов, которых мы снимаем, к которым мы приезжаем. Мы, военные корреспонденты, приехали и уехали. А они остаются и выполняют свою сложную работу», - говорит Анастасия Авсюк.

В увесистом шлеме и тяжелом бронежилете, в окопах, блиндажах и разрушенных зданиях, сверху на броне и пешком по разбитым дорогам с толстым слоем донбасской грязи на ботинках - наши девушки-военкоры стойко переносят все тяготы наравне с мужчинами.

«Да, тяжело морально и физически. Потому что представьте: практически 24 часа в сутки на тебе бронежилет, каска. Если это зима - это еще три слоя одежды. Летом это плюс 36 - плюс 38 градусов, и ты во всем этом обмундировании. Получается такой кроссфит», - рассказывает военкор телеканала «Звезда» Елена Сивонен.

Но в любой ситуации женщины остаются женщинами. В тылу или на передовой - должен быть макияж, парфюм и маникюр.

«Очень часто едешь на броне, когда комки грязи, пыли летят тебе в лицо, потом вот такой слой на тебе, но при этом губы всегда накрашены, потому что ты девочка, ты корреспондент, ты работаешь в кадре и должна все-таки выглядеть очень хорошо», - объясняет Лена.

И для бойцов приезд девушек-журналисток к ним на позиции - это всегда праздник. Как глоток свежего воздуха. Как перезагрузка и телепорт в мирную жизнь. Женского внимания хватает всем - особенно питомцам военных и даже военной технике.

«Когда приезжаешь к военным, и они видят, что приехала девушка, - тебе всегда уступят самое хорошее место, предложат шоколадку, нальют чай, о тебе всегда будут заботиться», - рассказывает Варвара Шрадер.

Девушкам-военкорам даже проще работать, чем мужчинам, делится Анастасия Авсюк.

«Потому как ты встаешь с бойцом, только начинаешь разговаривать - и он уже к тебе расположен, он улыбается тебе, он может посмеяться, пошутить», - говорит она.

Виктория Косогляденко говорит: для бойцов очень важно, что ты ими интересуешься.

«Девушка спросит: почему глаза такие грустные, а что вы ели сегодня на завтрак, как живете, где ночуете - они смягчаются, стараются больше следить за собой, за речью, чтобы грубого слова не сказать, подставить плечо, подать руку, помочь воронку перешагнуть», - рассказывает Вика.

Девушки-военкоры «Звезды» снимают героическую историю настоящего для будущих поколений России.

«Миссия моя - сделать так, чтобы победа приблизилась. Как это делали миллионы женщин до меня в годы Великой Отечественной войны. Они так же приближали победу, и у Победы было женское лицо. И я хочу, чтобы сейчас, во время спецоперации, у Победы тоже было в том числе женское лицо!» - говорит Лана Иден.

Их оружие - микрофоны и камеры. И они смело сражаются на информационном фронте бок о бок с нашими воинами.