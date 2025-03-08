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Медсестра рассказала, как 20 минут заводила остановившееся сердце бойца

Медсестра-анестезист с позывным Гроза оставила карьеру в одном из лучших российских кардиоцентров и добровольцем отправилась на фронт.
Михаил Аброськин 2025-03-08 13:39:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Металлические фрагменты мин, снарядов и осколочных гранат. Всю эту россыпь мелких железок аккуратно, одну за одной медики извлекали из ран бойцов. Медсестры готовят помещение для очередной операции. После атаки украинского дрона-камикадзе осколок застрял в ноге одного из наших десантников. Ранение легкое. И врачи говорят, что совсем скоро боец сможет ходить. А металлический «трофей» отправится в личную коллекцию.

Подобные, искренние слова благодарности врачи и медсестры слышат почти каждый день и повсеместно. Но здесь, в зоне боевых действий, все несколько иначе.

«Здесь, если ребята хотят сказать спасибо, у меня в реанимации, когда он выходит из наркоза либо когда ему уже не так больно, он просто берет руку и начинает ее целовать. Тогда невозможно сдержать ни слов, ни эмоций. Здесь совсем все по-другому. Здесь люди настолько благодарны и ценят свою жизнь. Я никогда этого не забуду», - поделилась медицинская сестра-анестезист с позывным Гроза.

Гроза - позывной медсестры-анастезиста госпиталя ВДВ. Оставив карьеру в одном из лучших российских кардиоцентров, она добровольцем отправилась на фронт. Первая же рабочая смена потребовала небывалой самоотдачи. Вместе с хирургами у операционного стола она провела почти пятнадцать часов. Потом были и обстрелы, и выезды на передовую с группами эвакуации. За один из таких эпизодов медсестра была удостоена медали «За спасение погибавших». В тот день машина с раненым оказалась под ударом украинских беспилотников.

«Сбили дрон - искры, дым, огонь, я напугалась и прижалась к бойцу... И в этот момент у меня остановился пациент - то есть остановка сердца. Мне пришлось его реанимировать. Реанимировали мы его, качали мы его в течение, наверное, 20 минут. Но мы его завели, то есть водитель мне помогал, я была одна, и мы его передали благополучно на следующую точку, где занялись другие специалисты и эвакуировали его. Мы знаем сейчас, я точно знаю, что этот солдат жив», - рассказала Гроза.

На себе пришлось прочувствовать все тяготы фронтовой жизни. Привыкнуть к такому не удалось и теперь, спустя уже год. Но именно здесь удалось увидеть насколько безграничны человеческие возможности, насколько бескорыстной и самоотверженной может быть забота, как велика преданность врачей и медсестер своему делу.

«Благодаря девушкам, мужская часть нашего отряда не имеет права как-то пожаловаться или где-то проявить слабину. Ребята смотрят на них и их стойкость, некоторые удивляются и многие мотивированы их отношением к делу, серьезным подходом», - сказал начальник отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ Карат.

Их лица скрыты масками, но каждый, кому довелось пройти через операционные, кто жив, благодаря их труду и заботе, помнит этот внимательный и теплый взгляд, который подарил надежду на лучшее.

#реанимация #8 марта #Операция #наш эксклюзив #медсестра #зона СВО #бойцы вс рф
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