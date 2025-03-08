Контейнеровоз врезался в нефтяной танкер у берегов Стамбула

В Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись 130-метровый контейнеровоз Orita и 270-метровый нефтяной танкер Mia. Об этом сообщает агентство IHA.

Из-за удара балластная цистерна нефтяного танкера лопнула, и загрязненная вода попала в море.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в девяти километрах от района Бейликдюзю на западе Стамбула.

Сейчас на месте происшествия работают катера береговой охраны и буксиры.

Сообщается, что в результате столкновения никто не пострадал.