Сестры-«витаминки»: как женщины на фронте спасают жизни

В отделении анестезиологии и реанимации все медсестры были «витаминками», рассказывает Илона Пшеничная. Такой у них был общий позывной.

Форменный морской китель сидит на ней с иголочки. Хотя в последнее время надевать его приходилось крайне редко. Что бывало часто - так это продолжительные командировки «за ленту», в зону спецоперации, работа в полевых госпиталях. Помощь раненым бойцам медики Черноморского флота оказывали прямо на передовой.

«Там сложность заключалась в том, что ты постоянно на работе. Ты постоянно, в любой момент, в любую секунду, у нас был случай, когда мы в операционных проводили иногда по двое суток без отдыха, без сна», - говорит Илона Пшеничная.

На общение с журналистами у нее и сейчас времени не много. В операционной уже ждут: Илона - сестра-анестезист. Анестезия - то, с чего начинается любая операция.

«С этого начинается работа любого анестезиста. С подготовки рабочего места. Готовится капельница, которая потом будет подключена к вене пациента», - показывает Илона.

А вот в зоне боевых действий все начиналось с эвакуации. Часто в составе группы первой помощи наши медсестры выезжали забирать с позиций раненых бойцов. Колесить приходилось под обстрелами, по бездорожью. Там, где спокойно никогда не бывает.

Вот такие бронемашины «Линза» с красным крестом на борту - скорая помощь на фронте. Впрочем, даже они становились мишенью для противника, который постоянно пытался сорвать эвакуацию раненых.

У сержанта Марии Баньковской за плечами сирийский опыт, а теперь еще и большинство направлений спецоперации. В Херсонской и Запорожской области, в ЛНР и ДНР. Там каждый день за помощью к военным медикам обращались мирные жители. Враг намеренно разбрасывал по жилым кварталам мины-лепестки. Много случаев, когда на них подрывались дети.

«Моя работа - это принять пациентов, своим взглядом посмотреть, кого быстрее надо подать на операционный стол, кому быстрее оказать какую-то помощь по неотложным показаниям, кто может подождать еще помощи - их просто обезболить, чтобы они немножко потерпели», - говорит Мария

Их работа не останавливается никогда. Даже если рядом рвутся снаряды и пикируют беспилотники. Хрупкие девушки-медсестры с железными нервами. Они и сейчас без раздумий готовы отправиться туда, где их помощь необходима. Где нужно спасать жизни.