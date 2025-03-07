В Тернополе и Ивано-Франковске прогремели мощные взрывы

На Украине сегодня рано утром прогремели взрывы в Тернополе и Ивано-Франковске, а также в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях. Об этом пишут мониторинговые каналы со ссылкой на местных жителей.

В этих регионах, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, объявлена воздушная тревога. Людей попросили проследовать в убежища.

Также сирены сейчас звучат в столице страны, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

В минэнерго Украины сообщили о повреждении энергетической и газовой инфраструктуры.