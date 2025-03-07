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В Тернополе и Ивано-Франковске прогремели мощные взрывы

Также сообщается о взрывах в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях.
Сергей Лебедев 2025-03-07 08:58:18
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

На Украине сегодня рано утром прогремели взрывы в Тернополе и Ивано-Франковске, а также в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях. Об этом пишут мониторинговые каналы со ссылкой на местных жителей.

В этих регионах, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, объявлена воздушная тревога. Людей попросили проследовать в убежища.

Также сирены сейчас звучат в столице страны, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

В минэнерго Украины сообщили о повреждении энергетической и газовой инфраструктуры.

#взрыв #Украина #сирена #Тернополь #воздушная тревога #ивано-франковск
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