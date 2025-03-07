ВС РФ за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Крыму и 12 над Черным морем

За прошедшую ночь российские военнослужащие перехватили и уничтожили 39 беспилотников ВСУ в небе над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ. Наибольшее число - в небе над Крымом и Черным морем.

Сообщается, что 14 беспилотников ВСУ были ликвидированы в Республике Крым, 12 - над акваторией Черного моря. Еще семь дронов уничтожены в Курской области, три - над Азовским морем и по одному БПЛА в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Над регионами работали дежурные средства ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне утром сообщалось об одном уничтоженном беспилотнике противника за ночь - над Воронежской областью.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.