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ВС РФ за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Крыму и 12 над Черным морем

В регионах действовали дежурные средства ПВО, сообщили в Министерстве обороны России.
2025-03-07 07:29:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь российские военнослужащие перехватили и уничтожили 39 беспилотников ВСУ в небе над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ. Наибольшее число - в небе над Крымом и Черным морем.

Сообщается, что 14 беспилотников ВСУ были ликвидированы в Республике Крым, 12 - над акваторией Черного моря. Еще семь дронов уничтожены в Курской области, три - над Азовским морем и по одному БПЛА в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Над регионами работали дежурные средства ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне утром сообщалось об одном уничтоженном беспилотнике противника за ночь - над Воронежской областью. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Крым #Минобороны РФ #ВС РФ #бпла #Черное море #средства пво
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