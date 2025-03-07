МИД Китая: отношения Пекина и Москвы не подвержены влиянию третьих сторон

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал отношения Пекина и Москвы зрелыми и крепкими, а также подчеркнул, что они не подвержены влиянию третьих сторон. Об это глава китайского МИД сказал на ежегодной пресс-конференции.

«Зрелые, устойчивые и стабильные отношения между Китаем и Россией не изменятся в одночасье, они не подвержены вмешательству третьих сторон», - отметил Ван И.

Он также добавил, что отношения Пекина и Москвы – это образец соседских отношений, новый тип взаимодействия между крупными державами.

Напомним, что третья сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва началась в Пекине 5 марта, и продлится до 11 марта.