МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провел стрельбы в Баренцевом море

Экипаж отработал все виды обороны корабля на переходе морем и провел другие тренировки.
2025-03-07 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

Экипаж отработал все виды обороны корабля на переходе морем и выполнил задачи по подавлению целей условного противника на побережье.

Моряки выполнили стрельбы по береговым целям на полуострове Рыбачий с расстояния более 15 километров из главного калибра АК-130.

Боевой расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-МА2» произвел пуски зенитных ракет по воздушным и надводной целям.

В противолодочном учении на стороне условного противника выступила атомная подводная лодка Северного флота. Моряки обнаружили и классифицировали подводную цель, а потом атаковали имитированную подводную цель реактивными глубинными бомбами и электрической торпедой.

Тренировки по обороне корабля при стоянке включали обнаружение и поражение подводных диверсантов с помощью гидроакустической станции, противодействие безэкипажным катерам и роботизированным системам условного противника.

Кроме того, моряки провели учения по борьбе за живучесть.

Боевые упражнения проводились в полигонах боевой подготовки Северного флота. Они были закрыты для судоходства и полетов гражданской авиации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#учения #Минобороны России #Северный флот #Стрельбы #Баренцево море #Ракетный крейсер «Маршал Устинов» #ак-130 #ЗРК «Оса-МА2»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 