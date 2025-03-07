Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провел стрельбы в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

Экипаж отработал все виды обороны корабля на переходе морем и выполнил задачи по подавлению целей условного противника на побережье.

Моряки выполнили стрельбы по береговым целям на полуострове Рыбачий с расстояния более 15 километров из главного калибра АК-130.

Боевой расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-МА2» произвел пуски зенитных ракет по воздушным и надводной целям.

В противолодочном учении на стороне условного противника выступила атомная подводная лодка Северного флота. Моряки обнаружили и классифицировали подводную цель, а потом атаковали имитированную подводную цель реактивными глубинными бомбами и электрической торпедой.

Тренировки по обороне корабля при стоянке включали обнаружение и поражение подводных диверсантов с помощью гидроакустической станции, противодействие безэкипажным катерам и роботизированным системам условного противника.

Кроме того, моряки провели учения по борьбе за живучесть.

Боевые упражнения проводились в полигонах боевой подготовки Северного флота. Они были закрыты для судоходства и полетов гражданской авиации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.