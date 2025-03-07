ВЦИОМ: почти 80% россиян доверяют Путину

Подавляющее большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Согласно его результатам, 78,7% россиян доверяют главе государства, 76,7% одобряют его работу на посту президента. Не одобряют - 14,6% респондентов.

Опрос ВЦИОМ касался и отношения россиян к работе правительства. Кабмином довольны 52,4% опрошенных, 19,3% не разделяют их мнения.

Председателю правительства доверяют 61,6% россиян, около 20% не питают доверия к главе кабинета министров.

Что касается электоральных предпочтений, то 35,3% россиян проголосовали бы за партию «Единая Россия», если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье. На втором месте ЛДПР (11,2%), замыкает тройку КПРФ (10%).