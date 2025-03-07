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ВЦИОМ: почти 80% россиян доверяют Путину

Опрос ВЦИОМ был проведен 24 февраля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Ян Брацкий 2025-03-07 19:11:19
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Подавляющее большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Согласно его результатам, 78,7% россиян доверяют главе государства, 76,7% одобряют его работу на посту президента. Не одобряют - 14,6% респондентов.

Опрос ВЦИОМ касался и отношения россиян к работе правительства. Кабмином довольны 52,4% опрошенных, 19,3% не разделяют их мнения.

Председателю правительства доверяют 61,6% россиян, около 20% не питают доверия к главе кабинета министров.

Что касается электоральных предпочтений, то 35,3% россиян проголосовали бы за партию «Единая Россия», если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье. На втором месте ЛДПР (11,2%), замыкает тройку КПРФ (10%).

#Путин #Президент #россияне #опрос #ВЦИОМ
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