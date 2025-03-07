В передвижном цирке под Самарой рухнули трибуны, 8 зрителей пострадали

В передвижном цирке в городе Нефтегорске Самарской области обрушились трибуны, пострадали восемь человек, в том числе трое детей, сообщили в региональном минздраве.

Уточняется, что рухнули шесть сидячих рядов, на них в момент ЧП находились примерно 20 зрителей. Люди полетели вниз с высоты 3 метра. Пострадавшие в госпитализации не нуждаются.

Всего на представление пришло 350 гостей. Выступление пришлось отменить. Очевидцы сообщают, что другие ряды тоже зафиксированы ненадежно.

СК по региону возбудил уголовное дело по факту обрушения конструкций. Причина происшествия устанавливается, передает РИА Новости.