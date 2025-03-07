МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Париже приостановили ж/д движение из-за бомбы Второй мировой войны

Сообщается, что неразорвавшуюся бомбу нашли в 2,5 км от Северного вокзала, недалеко от ж/д путей.
Ирина Егорова 2025-03-07 18:37:50
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Железнодорожное движение в Париже было остановлено, после того как возле путей нашли бомбу времен Второй мировой войны. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в ходе строительных работ в 2,5 км от вокзала Гар-дю-Нор, недалеко от ж/д путей.
 
Приостановлены поездки на пригородных и междугородних маршрутах, а также по международным направлениям - в Великобританию, Бельгию, Нидерланды и Германию, передает Reuters.
 
Путешественникам рекомендовали изменить планы и перенести поездки. Движение поездов введут в график после обезвреживания бомбы.  
 
Гар-дю-Нор является крупнейшим вокзалом Франции и Европы - ежегодно здесь проходит около 220 миллионов пассажиров.

#в стране и мире #Вторая мировая война #бомба #движение #поезда #график #вокзал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 