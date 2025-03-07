В Париже приостановили ж/д движение из-за бомбы Второй мировой войны

Железнодорожное движение в Париже было остановлено, после того как возле путей нашли бомбу времен Второй мировой войны. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в ходе строительных работ в 2,5 км от вокзала Гар-дю-Нор, недалеко от ж/д путей.



Приостановлены поездки на пригородных и междугородних маршрутах, а также по международным направлениям - в Великобританию, Бельгию, Нидерланды и Германию, передает Reuters.



Путешественникам рекомендовали изменить планы и перенести поездки. Движение поездов введут в график после обезвреживания бомбы.



Гар-дю-Нор является крупнейшим вокзалом Франции и Европы - ежегодно здесь проходит около 220 миллионов пассажиров.



