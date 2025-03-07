Подорвавшего банкомат в ТЦ «Свиблово» мужчину арестовали

Столичная прокуратура арестовала мужчину, который накануне подорвал банкомат в ТЦ «Свиблово» на северо-востоке Москвы. Свою вину обвиняемый признал. По словам 20-летнего мужчины, он хотел похитить 200 тысяч, чтобы потратить их на обучение.

«Мужчина зашел в помещение банка, подошел к банкомату, поджег фитиль петарды и поместил ее в купюроприемник, после чего скрылся с места совершения преступления», - сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

За деньгами он не вернулся, так как испугался, добавили в ведомстве. В результате преступных действий повредилось имущество организации.

«Привлечение обвиняемого к уголовной ответственности контролируется», - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел накануне в столичном ТЦ «Свиблово». Пожара не последовало, информации о пострадавших не поступало. Сотрудники торгового центра и офиса банка были эвакуированы. Мужчину задержали по месту его постоянного проживания, его личность удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.