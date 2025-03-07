МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Неизвестный с ножом взял сотрудницу аэропорта Алматы в заложники

По данным пресс-службы аэропорта, мужчина не собирался никуда лететь, полиция задержала его и выясняет мотивы.
Елизавета Кондрикова 2025-03-07 12:43:15
© Фото: Telegram/tengrinews © Видео: Telegram/tengrinews

В Казахстане неизвестный с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта Алматы, когда его попросили показать документы. По данным пресс-службы воздушной гавани, нападавший не собирался никуда лететь.

Местные Telegram-каналы публикуют видео происшествия. На кадрах видно, как агрессивный мужчина с ножом в руках держит за волосы девушку. Его остановил очевидец - вошел в доверие, приблизился к нападавшему и быстро выхватил лезвие.

Полиция задержала преступника, он находится в отделении, специалисты выясняют его мотивы.

Происшествие случилось сегодня утром, в 09.45 по московскому времени. Личность преступника не раскрывается.

#Аэропорт #Казахстан #нападение #заложники #Алматы #мужчина с ножом
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 