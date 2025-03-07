Неизвестный с ножом взял сотрудницу аэропорта Алматы в заложники

В Казахстане неизвестный с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта Алматы, когда его попросили показать документы. По данным пресс-службы воздушной гавани, нападавший не собирался никуда лететь.

Местные Telegram-каналы публикуют видео происшествия. На кадрах видно, как агрессивный мужчина с ножом в руках держит за волосы девушку. Его остановил очевидец - вошел в доверие, приблизился к нападавшему и быстро выхватил лезвие.

Полиция задержала преступника, он находится в отделении, специалисты выясняют его мотивы.

Происшествие случилось сегодня утром, в 09.45 по московскому времени. Личность преступника не раскрывается.