Умер один из создателей программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе

В возрасте 87 лет скончался известный российский режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе. Об этом со ссылкой на его родственников сообщает телеканал «Россия-Культура».

Отмечается, что смерть наступила в минувший четверг, 6 марта. Что стало ее причиной, не афишируется.

Вахтанг Евгеньевич родился в 1937 году в Москве. В 1965 году он окончил ВГИК по специальности «режиссер документального кино». Одними из самых известных его работ стали циклы фильмов «Шпионы и предатели» и «Приговоренные пожизненно», а также программа «Документальный детектив». Микеладзе участвовал и в создании программы «Человек и закон».

Талантливый режиссер был удостоен званий заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР и народного артиста Республики Ингушетия. Кроме того, Вахтанга Евгеньевича в разные годы отметили премиями ФСИН, ФСБ России и XXVI Лейпцигского кинофестиваля.