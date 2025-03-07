МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9

Жалоб от местных жителей не поступало, никаких повреждений зафиксировано не было.
Елизавета Кондрикова 2025-03-07 11:26:36
© Фото: Ivan Damanik, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,9 и интенсивностью 2,5-3 балла, сообщили в МЧС по региону со ссылкой на Обнинскую сейсмостанцию. Подземные толчки зафиксировали в 15 километрах от Новомихайловского.

Отмечается, что явление не привело к последствиям для населения или для инфраструктуры, жалоб от местных жителей не поступало.

По данным Центра мониторинга и прогнозирования ЧС, землетрясение случилось 7 марта в 00.20 по московскому времени в Туапсинском районе региона. Глубина очага равна 10 километрам.

#в стране и мире #Краснодарский край #землетрясение #МЧС России #новомихайловское #обнинская сейсмостанция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 