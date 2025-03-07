Под Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,9 и интенсивностью 2,5-3 балла, сообщили в МЧС по региону со ссылкой на Обнинскую сейсмостанцию. Подземные толчки зафиксировали в 15 километрах от Новомихайловского.

Отмечается, что явление не привело к последствиям для населения или для инфраструктуры, жалоб от местных жителей не поступало.

По данным Центра мониторинга и прогнозирования ЧС, землетрясение случилось 7 марта в 00.20 по московскому времени в Туапсинском районе региона. Глубина очага равна 10 километрам.