Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) подбил бронеавтомобиль Maxx Pro в Великоновоселковском районе. С военнослужащими пообщалась наш корреспондент Лана Иден.

Разведка передала координаты американского Maxx Pro. Расчет ПТРК получил задачу остановить бронетехнику ВСУ. Огневая точка выбрана на возвышенности. Последние метры бойцы преодолевают ползком, чтобы остаться незамеченными. Один из бойцов держит обстановку под контролем, пока расчет сверяет координаты и готовит ракету к пуску.

«Противник на бронетехнике Maxx Pro доставлял группы пехоты и боекомплект. Жирная цель - вывели из строя», - рассказал старший оператор ПТРК с позывным Кубань.

После удара бойцы немедленно покидают позицию - дроны ВСУ могут появиться в любой момент.

Попытки ВСУ вернуть позиции проваливаются. Накаты двух механизированных и егерской бригад, а также штурмового полка и бригады теробороны ВСУ успешно отбивают подразделения группировки «Восток».

Противотанковый комплекс «Фагот» эффективно уничтожает технику и живую силу противника. Бойцы работают с комплексом так же быстро, как музыканты со своими инструментами.

Российские войска продолжают продвигаться на Южно-Донецком направлении. Российские подразделения теснят боевиков ВСУ. Противник теряет позиции, а украинская техника и пехота несут значительные потери под ударами российской артиллерии и противотанковых комплексов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.