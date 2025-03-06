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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до девяти шайб

Российский хоккеист забросил свою 885-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.
Сергей Лебедев 2025-03-06 07:43:52
© Фото: Chris Williams, Icon Sportswire, Global Look Press

Российский хоккеист и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 885-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ходе очередного матча регулярного чемпионата лиги. Столичная команда сыграла против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Таким образом, наш соотечественник сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до девяти голов. Подобраться так близко к достижению канадца не удавалось еще ни одному хоккеисту.

Отметим, что до конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» проведет еще два десятка матчей.

#Хоккей #Александр Овечкин #Вашингтон Кэпиталз #Уэйн Гретцки #нью-йорк рейнджерс
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