Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до девяти шайб

Российский хоккеист и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 885-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ходе очередного матча регулярного чемпионата лиги. Столичная команда сыграла против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Таким образом, наш соотечественник сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до девяти голов. Подобраться так близко к достижению канадца не удавалось еще ни одному хоккеисту.

Отметим, что до конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» проведет еще два десятка матчей.