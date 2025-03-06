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Bradley, M113, MaxxPro: как «Земледелие» громит натовскую технику

На Красноармейском направлении «Земледелие» минирует дороги, по которым идет снабжение ВСУ и срывает ротации украинских боевиков.
Валентин Матвиенко 2025-03-06 05:28:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Всего несколько секунд надо расчету российской системы «Земледелие», чтобы заминировать участок размером с футбольное поле. Так бойцы группировки войск «Центр» минировали дороги и лесополки на Красноармейском и Александро-Калиновском направлении. Так они перекрывали пути снабжения и срывали ротации украинских боевиков.

«Немало техники подбито. В основном техника иностранного производства - Bradley, M113, MaxxPro», - говорит командир взвода инженерных заграждений Даниил Чекмарев.

Колонна вражеской бронетехники была уничтожена в Дзержинске. У всушников просто не было шансов на спасение. Такую мину невозможно разминировать. Счет таких успешно выполненных задач у этого расчета «Земледелия» уже идет на сотни.

Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» не боится РЭБ, бездорожья и хорошо защищена от «птичек». Боевая машина вплотную подходит к линии боевого соприкосновения и забрасывают мины на 15 километров вглубь расположения врага. Такую слаженность бойцы отрабатывают не только на поле боя, но и на тренировочных полигонах. Как и расчет самоходки «Нона СВК».

Отработав на Покровском направлении, экипаж вернулся в расположение. Здесь бойцы отрабатывают точность и скорость ударов. После этого они вернутся на боевое дежурство.

«Нона СВК» работает как пушка, гаубица и миномет. Универсальная боевая машина отличается высокой маневренностью и скоростью. Это позволяет ей оперативно выполнять поставленную задачу и сразу же менять позицию. Высокая мобильность делает ее неуловимой для вражеских атак.

«Пикап приехал, и там личный состав врага выходил. И мы в это время настигли их и поразили», - рассказывает командир батареи самоходного артиллерийского дивизиона Саян Хатнаев.

Последнюю задачу расчет выполнял в Песчаном. Неделю назад бойцы вернулись в расположение, чтобы отдохнуть - и снова к тренировкам. Чтобы не потерять навык и отработать новую тактику боя. Расчет «Ноны СВК» работает по огневым точкам противника, чтобы наши штурмовики смогли продвинуться как можно дальше.

«Сообщают, что FPV-дронов очень много. Но нам все равно. У нас цель пришла - и мы ехали на огневую. Быстрее-быстрее, и страшно было, отстреливались даже от них, на нас штуки две напали. РЭБщик был, он и сейчас есть, он спас наше орудие, и мы уехали. Но не весь боекомплект отстреляли - не успели», - рассказывает наводчик Дмитрий Гарайшин.

Бойцы прозвали свою боевую подругу хулиганкой. Говорят - потому, что приедет, нахулиганит и уедет.

На Покровском направлении украинские войска наращивают силы для контрудара. Боевики попытались атаковать Котлино, но наши бойцы дали отпор и продолжают уверено держать занятые позиции.

Тяжелые бои продолжаются в районах Песчаного, Даченского и Лисовки. В северной части Песчаного российские войска наращивают давление, стремясь полностью выбить противника из населенного пункта. В Даченском и Лисовке наши бойцы вынуждают украинские силы расходовать резервы и обороняться в сложных условиях.

#артиллерия #Дзержинск #красноармейское направление #Александро-Калиновское направление #ИСДМ «Земледелие» #«Нона СВК»
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