Сын Трампа назвал Зеленского психопатом и удалил пост

Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал Владимира Зеленского «полным психопатом» в соцсети X. Однако почти сразу же удалил этот пост.

Трамп-младший обвинил Зеленского в том, что он вместо переговоров с Россией готов и дальше отправлять украинских мужчин «на убой».

«Этот тип (Зеленский. – Прим. ред.) - полный психопат. Видимо, он и его дружки недостаточно наворовали наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире», - цитирует РИА Новости сына американского лидера.

Таким образом, Трамп-младший прокомментировал пост пользователя соцсети, где говорилось, что Зеленский не будет вести переговоры с Россией.