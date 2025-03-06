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Сын Трампа назвал Зеленского психопатом и удалил пост

Он подчеркнул, что Зеленский и дальше будет отправлять украинских мужчин «на убой» вместо мирных переговоров.
Виктория Бокий 2025-03-06 04:25:33
© Фото: Ron Sachs, CNP for NY Post, Globallookpress

Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал Владимира Зеленского «полным психопатом» в соцсети X. Однако почти сразу же удалил этот пост.

Трамп-младший обвинил Зеленского в том, что он вместо переговоров с Россией готов и дальше отправлять украинских мужчин «на убой».

«Этот тип (Зеленский. – Прим. ред.) - полный психопат. Видимо, он и его дружки недостаточно наворовали наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире», - цитирует РИА Новости сына американского лидера.

Таким образом, Трамп-младший прокомментировал пост пользователя соцсети, где говорилось, что Зеленский не будет вести переговоры с Россией.

#Украина #сша #Зеленский #переговоры #Дональд Трамп-младший
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