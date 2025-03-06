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Двух россиян задержали у побережья Пуэрто-Рико

Граждане РФ были задержаны на лодке. Злоумышленники переданы министерству внутренней безопасности США для проведения расследования.
Ирина Егорова 2025-03-06 22:20:11
© Фото: Michele MolinariDanita Delimont, Globallookpress

Двух россиян - мужчину и женщину - задержали у побережья Пуэрто-Рико, они пытались нелегально попасть в страну, сообщает пограничная служба США. Злоумышленники передвигались на лодке с двумя подвесными моторами.

В задержании участвовали также силы быстрого реагирования морского подразделения полиции государства и береговая охрана США.

«На борту судна находились пятеро мигрантов - трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России», - сообщет пресс-служба погранслужбы.

Уточняется, что один гражданин Доминиканской республики ранее был депортирован из США как преступник. Россиян передали министерству внутренней безопасности США для проведения дальнейшего расследования.

Пуэрто-Рико также ранее хотели сделать еще одним штатом США - 97% его жителей выразили желание примкнуть к числу штатов государства. Связь с США заключается в наличии общего гражданства, валюты и обороны, но территория Пуэрто-Рико имеет систему самоуправления - свою собственную конституцию, законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Действие Конституции США на территории ограничено.

#сша #Пуэрто-Рико #нелегалы #Задержание #арест #россияне
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