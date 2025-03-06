Президента Южной Осетии экстренно госпитализировали

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев экстренно госпитализирован в больницу Владикавказа с гипертоническим кризом. Он пришел в себя, находится в отделении кардиологи в стабильном состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова, ее слова приводит Sputnik.

Сейчас 44-летний президент находится под наблюдением врачей и проходит необходимые обследования.

Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии в 2022 год. До своей президентской карьеры занимал различные должности в органах власти Южной Осетии и активно участвовал в политической жизни республики.