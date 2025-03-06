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Президента Южной Осетии экстренно госпитализировали

Он находится в отделении кардиологии в стабильном состоянии.
Ирина Егорова 2025-03-06 21:17:15
© Фото: Наталья Айриян, РИА Новости

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев экстренно госпитализирован в больницу Владикавказа с гипертоническим кризом. Он пришел в себя, находится в отделении кардиологи в стабильном состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова, ее слова приводит Sputnik.

Сейчас 44-летний президент находится под наблюдением врачей и проходит необходимые обследования.

Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии в 2022 год. До своей президентской карьеры занимал различные должности в органах власти Южной Осетии и активно участвовал в политической жизни республики.

#Южная Осетия #Президент #больница #состояние #обследование #гипертонический криз #алан гаглоев
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