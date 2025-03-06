Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана для бывших заключенных

Участники специальной военной операции, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий.

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Для страны, Родины, народа неважно, как человек оказался на передовой. Важно, что он там есть, пришел туда добровольно и сражается за Родину. Тоже самое касается статуса боевых действий и мы обязательно это исправим», - пообещал Путин.

Глава государства уточнил, что в зону боевых действий не попадают лица, совершившие преступления, связанные с сексуальным насилием или терроризмом.

Но те бойцы, которые в силу разных обстоятельств совершили какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, должны быть поставлены в одинаковые условия. Тоже самое касается статуса ветеранов.