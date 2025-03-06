Выбитые стекла и оцепление: обстановка возле ТЦ в Свиблово после взрыва

Выбитые стекла отделения банка, оцепление, сотрудники МЧС и правоохранители - такая обстановка в данные минуты на месте взрыва банкомата в ТЦ «Свиблово» на северо-востоке Москвы, сообщает корреспондент «Звезды».

«В результате противоправных действий неизвестного поврежден банкомат и остекление помещения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Снежной. Информация о пожаре и возможных пострадавших не поступала. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.