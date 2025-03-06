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Выбитые стекла и оцепление: обстановка возле ТЦ в Свиблово после взрыва

В результате взрыва повреждены банкомат и остекление помещения, сообщили в прокуратуре.
Ирина Егорова Константин Герцев 2025-03-06 15:58:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Выбитые стекла отделения банка, оцепление, сотрудники МЧС и правоохранители - такая обстановка в данные минуты на месте взрыва банкомата в ТЦ «Свиблово» на северо-востоке Москвы, сообщает корреспондент «Звезды».

«В результате противоправных действий неизвестного поврежден банкомат и остекление помещения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Снежной. Информация о пожаре и возможных пострадавших не поступала. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

#взрыв #Банкомат #наш эксклюзив #ТЦ #отделение
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