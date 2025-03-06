Тренер Большунова рассказал о значении победы лыжника на ЧР в Казани

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал золото в лыжной гонке свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Казани.

В беседе со «Звездой» тренер чемпиона Юрий Бородавко отметил, что для Большунова эти старты были очень важны с точки зрения физической готовности к серьезным соревнованиям.

«Всегда радостно, когда спортсмены выигрывают чемпионаты России. Для Александра это была очень важная гонка, у него давно не было серьезных стартов. Он тренировался в Италии, видно, что он набирает хорошую спортивную форму. И сегодня во время гонки он довел свое преимущество до 20 секунд, и этого оказалось достаточно, чтобы удержать преимущество до финиша», - рассказал Бородавко.

Дистанцию в 10 километров Александр Большунов преодолел за 21 минуту 18,7 секунды. Второе место на пьедестале с отставанием в 6,5 секунды занял Савелий Коростелев. Третьим, уступив лидеру 17,4 секунды, финишный створ пересек Артем Мальцев.

Еще один олимпийский чемпион Сергей Устюгов пришел четвертым.

К слову, для Большунова это второе золото на чемпионате России в Казани - 1 марта он выиграл скиатлон.