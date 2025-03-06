Расчет Д-20 положил снаряд точно в опорник ВСУ на окраине Часова Яра

На окраинах Часова Яра артиллеристы Ивановского соединения ВДВ ударом Д-20 уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом. После артиллерийского удара операторы беспилотников подтвердили точное попадание снаряда и поражение цели.

БПЛА проводят воздушную разведку в зоне ответственности соединения. Они выявляют цели. Артиллеристы наносят удары по огневым позициям артиллерии ВСУ, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам, долговременным огневым точкам и скоплениям живой силы противника.

Благодаря большой дальности стрельбы орудия артиллеристам нет необходимости находиться на переднем крае. Несмотря на это, они действуют быстро и слаженно, чтобы орудие не засекли средства воздушной разведки противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.