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Расчет Д-20 положил снаряд точно в опорник ВСУ на окраине Часова Яра

Операторы беспилотников подтвердили поражение цели.
2025-03-06 08:12:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На окраинах Часова Яра артиллеристы Ивановского соединения ВДВ ударом Д-20 уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом. После артиллерийского удара операторы беспилотников подтвердили точное попадание снаряда и поражение цели.

БПЛА проводят воздушную разведку в зоне ответственности соединения. Они выявляют цели. Артиллеристы наносят удары по огневым позициям артиллерии ВСУ, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам, долговременным огневым точкам и скоплениям живой силы противника.

Благодаря большой дальности стрельбы орудия артиллеристам нет необходимости находиться на переднем крае. Несмотря на это, они действуют быстро и слаженно, чтобы орудие не засекли средства воздушной разведки противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #артиллерия #ВСУ #десантники #часов яр
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