Помощник Миронова назвал дезинформацией новость о его госпитализации

Помощник актера Евгения Миронова опроверг информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Подобная новость появилась сегодня утром в Сети.

«Абсолютное несоответствие информации. Дезинформация полная. Ничего не произошло», - сообщил помощник Алексей в разговоре со «Звездой».

По его словам, актер продолжает работать и в это время как раз направлялся на репетицию в театр. Предпосылок же для плохого самочувствия Миронова нет.

Ранее Telegram-канал SHOT писал о том, что 58-летний актер обратился к специалистам с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук.