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Помощник Миронова назвал дезинформацией новость о его госпитализации

Сегодня утром в Сети появилась информация о том, что актера экстренно поместили в стационар из-за проблем с сердцем.
Елизавета Кондрикова 2025-03-06 10:39:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Помощник актера Евгения Миронова опроверг информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Подобная новость появилась сегодня утром в Сети.

«Абсолютное несоответствие информации. Дезинформация полная. Ничего не произошло», - сообщил помощник Алексей в разговоре со «Звездой».

По его словам, актер продолжает работать и в это время как раз направлялся на репетицию в театр. Предпосылок же для плохого самочувствия Миронова нет.

Ранее Telegram-канал SHOT писал о том, что 58-летний актер обратился к специалистам с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук.

#актер #фейк #дезинформация #госпитализация #наш эксклюзив #опровержение #Евгений Миронов
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