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ФСБ сорвала попытку Киева получить данные московских школьников

Украинские спецслужбы планировали вербовать подростков.
Сергей Лебедев 2025-03-06 10:19:02
© Фото: РИА Новости, ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку Главного управления разведки Минобороны Украины получить персональные данные школьников из Подмосковья и Москвы для их вербовки. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Отмечается, что вражескую операцию курировали спецслужбы НАТО.

Информацию о подростках Киев пытался добыть через рассылку с информационных ресурсов движения «Юнармия» и центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Данные организации вели переписку для организации «Военно-патриотического диктанта».

Украинские спецслужбы перехватили скан-копии писем. Затем они видоизменили файлы и сделали массовую рассылку по школам.

В ФСБ отметили, что последствия операции локализовали. Образовательные учреждения предупредили о провокациях.

#юнармия #авангард #НАТО #ФСБ #ГУР #Операция
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