ФСБ сорвала попытку Киева получить данные московских школьников

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку Главного управления разведки Минобороны Украины получить персональные данные школьников из Подмосковья и Москвы для их вербовки. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Отмечается, что вражескую операцию курировали спецслужбы НАТО.
Информацию о подростках Киев пытался добыть через рассылку с информационных ресурсов движения «Юнармия» и центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Данные организации вели переписку для организации «Военно-патриотического диктанта».
Украинские спецслужбы перехватили скан-копии писем. Затем они видоизменили файлы и сделали массовую рассылку по школам.
В ФСБ отметили, что последствия операции локализовали. Образовательные учреждения предупредили о провокациях.
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