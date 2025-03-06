ФСБ сорвала попытку Киева получить данные московских школьников

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку Главного управления разведки Минобороны Украины получить персональные данные школьников из Подмосковья и Москвы для их вербовки. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Отмечается, что вражескую операцию курировали спецслужбы НАТО.

Информацию о подростках Киев пытался добыть через рассылку с информационных ресурсов движения «Юнармия» и центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Данные организации вели переписку для организации «Военно-патриотического диктанта».

Украинские спецслужбы перехватили скан-копии писем. Затем они видоизменили файлы и сделали массовую рассылку по школам.

В ФСБ отметили, что последствия операции локализовали. Образовательные учреждения предупредили о провокациях.