Артисткам, медикам и волонтерам вручили премию «Женщина-призвание»

Холл Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил сегодня превратился в цветник. Буквально все вокруг окутано аурой красоты, но в то же время ощущается сила. Здесь - женщины, все разные, но с общей идей: помочь нашим защитникам в зоне специальной военной операции. Многодетные мамы, артистки, медики, волонтеры.

Среди них Наталья Речман. В своем родном Саратове она основала первый в России музей СВО. Это помогло ей пережить боль утраты. В 2023 году ее супруг, участник спецоперации, погиб в Херсонской области. Наталья осталась с двумя сыновьями, а через полтора месяца у неё родился третий сын. Сохранить и передать память о подвигах бойцов другим - лишь малая часть того, что она может сделать, говорит Наталья.

«Он наполнен разными экспонатами. Там есть и трофеи, которые везут нам волонтеры из зоны СВО. Есть личные вещи военнослужащих, которые бережно нам передают семьи погибших. И мы их храним и рассказываем историю о наших бойцах», - говорит директор государственного автономного учреждения культуры «Музей истории специальной военной операции» Наталья Речман.

Юлия Русинова тоже многодетная мама - у нее их четверо. Эта хрупкая женщина нашла в себе силы и время объединить подруг, знакомых и основать волонтерскую группу «Ночные ведьмы». Женщины плетут масксети, мастерят окопные свечи, готовят каши быстрого приготовления и собирают гуманитарную помощь. Уже отправили десятки конвоев с ценным грузом в зону СВО.

«Нам помогают не только те, кто приходит вязать сети. У нас есть бабушки, которые говорят: вы знаете, я не могу ходить - она лежачая - но руки-то у меня целые. И она режет ленты», - рассказала основатель волонтерского движения «Ночные ведьмы» Юлия Русинова.

Наталья, Юлия и еще 12 женщин стали лауреатами премии «Женщина-призвание».

Среди номинантов - заслуженная артистка России певица Юта. На Донбасс она ездит с 2014 года, а с началом специальной военной операции теперь регулярно выезжает и «за ленточку», выступает в госпиталях. Несколько песен посвятила участникам спецоперации. Быть там, где защитники, Юта считает своим долгом и надеется, что песней и добрым словом поддерживает дух бойцов, которые там ее очень ждут.

«Если даже одному человеку моя песня помогла - я живу на свете не зря. Таких людей очень много. Это придает мне силы писать дальше. Конечно, концерты для военнослужащих - совершенно отдельная глава, отдельная работа, отдельное счастье. И отдельная радость - понимать, что они принимают меня, принимают за свою, как сестру», - говорит певица.

Среди лауреатов премии - певица и актриса Анастасия Макеева. Вместе с супругом Романом тоже песней поддерживает наших защитников, собирает и отвозит гуманитарную помощь на передовую и в освобожденные поселки и города. Рассказывает, что выступать приходилось в разных условиях - порой и в окопах, и в блиндажах. Порой бывает страшно, но благодарные улыбки бойцов - высшая награда.

«Я абсолютно согласна со словами нашего президента, что там весь цвет нашего общества. И там наше будущее, и оно формируется там», - говорит Анастасия.

Каждая из лауреатов премии своими поступками доказывает: все это посильно хрупкому женскому плечу. И каждая надеется, что сможет вдохновить тысячи других женщин в стране объединиться и приблизить наших бойцов к победе.

«Я вижу и знаю такое количество женщин, которые не по обязанности, не по команде свыше, а по зову души и сердца помогают всем чем могут в госпиталях, на передовой. Собирают гуманитарную помощь, денежные средства, собирают лекарства», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Огромный вклад женщин в общее большое дело отметил и народный артист России музыкант Игорь Бутман.

«Ясно, что все эти наши замечательные подруги - они все это делают не ради премий, а ради того, что они верят в нашу правду, верят в нашу страну. Мы все так же верим в то, что мы все делаем правильно, мы в этом уверены», - сказал он.

В их честь сегодня праздничный концерт, аплодисменты, цветы и теплые слова. Премия проходит во второй раз. Ее учредили в прошлом году, и как и обещали организаторы, теперь это стало доброй традицией, особенно в преддверии Международного женского дня.