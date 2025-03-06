Госдума приняла закон о повторной выдаче земельных участков

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, регулирующий получение земельных участков гражданами и организациями, которые пострадали от боевых действий или ЧС природного и техногенного характера. Соответствующая карточка законопроекта опубликована на сайте Госдумы.

На сегодняшний день государство выдает бесплатно землю только один раз. Однако новый закон позволяет повторно выдать земельный участок определенным категориям граждан (многодетные семьи, ветераны и т.д.), чьи участки стали непригодны к использованию из-за боевых действий или ЧС.

Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что благодаря этому законопроекту, пострадавшие смогут начать новую жизнь на новом участке. И право собственности на старый участок, который пострадал из-за ЧС или боевых действий, у них сохранится, но они смогут при желании от него отказаться.