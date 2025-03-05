В ходе КТО нейтрализовали боевиков, планировавших теракт в Каспийске

В Дагестане ночью силовики нейтрализовали четверых бандитов, которые планировали устроить теракт на объекте Министерства внутренних дел в Каспийске. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Изначально преступников в Кировском районе Махачкалы пытались задержать сотрудники ДПС, но по ним открыли огонь. Позже боевиков заблокировали на окраине поселка Семендер. Там ввели режим контртеррористической операции.

После боестолкновения на месте были найдены автоматы, взрывчатка, гранатометы, гранаты и боеприпасы.

По данным правоохранителей, деятельность преступников координировалась членами ИГИЛ*.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.