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Экипаж Т-72Б3 отработал по огневым точкам и отошел в дымовой завесе

Разведка выявила в лесополосе позиции миномета и замаскированные укрытия боевиков.
2025-03-05 07:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танкистов «Южной» группировки войск на Донецком направлении СВО. Кадры показывают боевой танк Т-72Б3, который ведет огонь по подразделениям ВСУ в лесополосе.

Разведка выявила в этом районе позиции миномета и замаскированные укрытия боевиков. Корректировкой огня и фиксацией целей занимался расчет БПЛА.

«Танк штурмовой, это все быстро. Увидели, отбахали, развернулись, еще раз отбахали на отходе, отошли. Потом уже идут штурма, БТРы пошли», - говорит наводчик с позывным Була.

После стрельбы экипаж сменил огневую позицию, используя дымовую завесу.

«Когда мы выезжаем на прямую наводку, мы первым делом уничтожаем огневые точки противника, чтобы он не мог наш танк поразить. Огонь мы всегда вели с движения, потому что как только ты остановишься, по тебе тут же отработает ПТУР или еще что-нибудь. Туда ехали - стреляли, ехали обратно - опять стреляли. То есть чтобы на противника постоянно было огневое воздействие. Плюс наши смежники - артиллеристы, минометчики - накладывали. После того как мы уничтожаем опорник, врагу ничего не остается, как бежать. Штурмовикам нужно только зайти и зачистить грамотно», - рассказал военнослужащий с позывным Ричи.

Танкисты поддерживают мотострелковые подразделения. Боевые машины обеспечивают продвижение российских войск, работая прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Танки бьют фугасными и осколочно-фугасными боеприпасами по укреплениям и бронетехнике противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #танкисты #Т-72Б #донецкое направление #группировка войск "Юг"
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