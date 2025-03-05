Экипаж Т-72Б3 отработал по огневым точкам и отошел в дымовой завесе

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танкистов «Южной» группировки войск на Донецком направлении СВО. Кадры показывают боевой танк Т-72Б3, который ведет огонь по подразделениям ВСУ в лесополосе.

Разведка выявила в этом районе позиции миномета и замаскированные укрытия боевиков. Корректировкой огня и фиксацией целей занимался расчет БПЛА.

После стрельбы экипаж сменил огневую позицию, используя дымовую завесу.

«Когда мы выезжаем на прямую наводку, мы первым делом уничтожаем огневые точки противника, чтобы он не мог наш танк поразить. Огонь мы всегда вели с движения, потому что как только ты остановишься, по тебе тут же отработает ПТУР или еще что-нибудь. Туда ехали - стреляли, ехали обратно - опять стреляли. То есть чтобы на противника постоянно было огневое воздействие. Плюс наши смежники - артиллеристы, минометчики - накладывали. После того как мы уничтожаем опорник, врагу ничего не остается, как бежать. Штурмовикам нужно только зайти и зачистить грамотно», - рассказал военнослужащий с позывным Ричи.