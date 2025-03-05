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Умер режиссер Илья Шерстобитов

Режиссер Илья Шерстобитов умер в 48-летнем возрасте.
Дарья Ситникова 2025-03-05 21:25:16
© Фото: gitr.ru

Режиссер Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет, об этом сообщили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР).

«Пятого марта на 49-м году ушел из жизни наш коллега - талантливый режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов», - говорится в сообщении на сайте ГИТР.

СМИ сообщили, что в последнее время режиссер жаловался на низкое давление, аритмию и сильную усталость. В пятницу 28 февраля его экстренно госпитализировали. Сегодня стало известно, что он скончался в больнице. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. ГИТР выразил соболезнования родным и близким режиссера.

В институте кино и телевидения Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры. В ГИТР подчеркнули, что Шерстобитов посветил свою жизнь работе над кинопроектами.

«Он верил в силу кино как инструмента диалога, вдохновлял коллег, поддерживал молодые таланты и никогда не боялся экспериментировать», - добавили на сайте института.

Шерстобитов был продюсером более 20 фильмов и сериалов, в их числе «Шаги», «Каникулы президента», «Вспоминая тебя», «Венец творения» и другие.

#режиссер #культура #прощание #ГИТР #шерстобитов
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