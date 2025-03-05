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Дочь маршала авиации Судец рассказала об операции немцев «украденный поезд»

Советским солдатам удалось перехватить поезд у самых границ, но, оказалось, что немцы попытались скрыться с ценностями на грузовиках.
Ирина Лосик Ирина Егорова 2025-03-05 19:30:53
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Операция «украденный поезд», когда немцы собрали свои архивы и ценности болгарского народа и попытались бежать из Болгарии, была сорвана советскими воинами. О деталях тех легендарных событий рассказала дочка маршала авиации Владимира Судеца, который руководил операцией перехвата.

«Погрузили в несколько вагонов, замаскировали поезд под обычный гражданский состав и двигались по направлению к границе, чтобы уйти. Советское командование решило захватить архивы. Пришлось действовать быстро, граница с Турцией была совсем рядом», - рассказала Галина Судец.

По ее словам, бомбардировщики с десантом шли вдоль железной дороги - уже в сумерках летчики нашли два состава. Но советские солдаты обнаружили, что гитлеровцы сбежали на грузовиках. Истребители нашли их спустя 15 минут, ценный груз был перехвачен, а немцы задержаны. 

На основе документальных материалов по тем событиям советские и болгарские кинематографисты сняли фильм «Украденный поезд».

Советских воинов болгары встречали восторженно - войска 15 сентября вошли в Софию, а к концу месяца - на Югославскую границу. Болгария была полностью освобождена.

Напомним, что до Победы в Великой  Отечественной войне осталось 65 дней. Мы ведем обратный отсчет до юбилея — 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики и их родственники рассказывают о подвигах и делятся воспоминаниями.

#9 мая #день победы #Болгария #Немцы #побег #украденный поезд
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