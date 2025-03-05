Пожар охватил 750 «квадратов» ТЦ в белгородском поселке Разумное



Мощный пожар практически уничтожил здание торгового центра в поселке городского типа Разумное в Белгородской области. Огонь охватил площадь 750 «квадратов». Из здания 20 человек эвакуировались самостоятельно, сообщает МЧС.



На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пламя буквально поглотило павильоны, в небо поднимается густой столб черного дыма.

Местные жители сообщают, что в торговом центре находились магазины одежды, популярная в поселке пиццерия и другие кафе.

На место инцидента прибыли дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей - 29 специалистов и 10 единиц техники. К данной минуте пожар ликвидирован, передает 360.ru.

«Предварительно, пострадавших нет», - сообщает ведомство.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.