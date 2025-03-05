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Губернатора Гладкова приняли за телефонного мошенника

Губернатор области традиционно обзванивал владельцев жилья, пострадавшего от обстрелов ВСУ.
Елизавета Кондрикова 2025-03-05 13:30:49
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress © Видео: vvgladkov, Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обзванивал собственников квартир, пострадавших от обстрелов, но при одном из первых звонков ему не поверила местная жительница, приняв за телефонного мошенника.

«Да вы что. Я поздравляю вас, Гладков, губернатор Белгородской области. А я музыкант - и слышу, что вы не Гладков», - сказала местная жительница, после того как губернатор представился.

Позднее она извинилась и пояснила, почему положила трубку, не выслушав главу региона, сообщает Бел.ру. Жительница добавила, что сам губернатор отнесся с пониманием и призвал ее не переживать.

«Правильно, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют», - написал Гладков в своем Telegram.

Напомним, глава Белгородской области по понедельникам выборочно обзванивает жильцов пострадавших квартир и спрашивает, как проходит восстановление.

#белгородская область #Мошенники #Телефон #местные жители #Вячеслав Гладков #телефонный звонок #губернатор области
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