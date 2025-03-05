Губернатора Гладкова приняли за телефонного мошенника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обзванивал собственников квартир, пострадавших от обстрелов, но при одном из первых звонков ему не поверила местная жительница, приняв за телефонного мошенника.

«Да вы что. Я поздравляю вас, Гладков, губернатор Белгородской области. А я музыкант - и слышу, что вы не Гладков», - сказала местная жительница, после того как губернатор представился.

Позднее она извинилась и пояснила, почему положила трубку, не выслушав главу региона, сообщает Бел.ру. Жительница добавила, что сам губернатор отнесся с пониманием и призвал ее не переживать.

«Правильно, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют», - написал Гладков в своем Telegram.

Напомним, глава Белгородской области по понедельникам выборочно обзванивает жильцов пострадавших квартир и спрашивает, как проходит восстановление.