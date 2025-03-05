Посольство РФ выразило соболезнования из-за смерти канадского ветерана

Посольство РФ в Канаде выразило соболезнования в связи со смертью старейшего ветерана Второй мировой войны Альберта Миддлтона. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

«Наши глубокие соболезнования. Россия чтит память наших канадских братьев по оружию - ветеранов антигитлеровской коалиции, которые внесли свой вклад в разгром нацизма», - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что сейчас важно чтить память всех героев Второй мировой войны, особенно в преддверии 80-летия Победы.

По данным канадского телеканала CBC, Альберт Миддлтон скончался 12 февраля в возрасте 109 лет, не дожив до своего 110-летия один месяц.

Отмечается, что ветеран родился в 1915 году в Великобритании. С 1943 по 1946 годы служил в рядах канадских ВВС на территории Европы. В Канаде считают его старейшим ветераном Второй мировой войны, проживавшим в их стране.