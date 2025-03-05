МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Град» смешал с землей квадрат с пехотой ВСУ в Курской области

Противник пытался закрепиться в разрушенных домах и хозпостройках.
2025-03-05 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы-десантники из Тульского соединения ВДВ эффективно применили систему залпового огня «Град», чтобы уничтожить пехоту ВСУ в Курской области.

Расчет РСЗО получил от подразделений беспилотной авиации координаты группы пехоты ВСУ. Противник пытался закрепиться в разрушенных домах и хозпостройках. Артиллеристы точным залпом пакета реактивных ракет накрыли нужный квадрат.

Поражение вражеской пехоты подтвердили кадры с беспилотника.

Артиллеристы-десантники расчищая путь штурмовым группам ВДВ. «Грады» бьют по боевой технике и живой силе ВСУ и в лесу, и на открытой местности, и в опорных пунктах.

Расчеты РСЗО всегда находятся на боевом дежурстве и готовы уничтожить любую цель. Они наносят удар и быстро меняют позицию, чтобы противник их не заметил.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #РСЗО БМ-21 «Град» #Реактивная артиллерия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 