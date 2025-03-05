«Град» смешал с землей квадрат с пехотой ВСУ в Курской области

Артиллеристы-десантники из Тульского соединения ВДВ эффективно применили систему залпового огня «Град», чтобы уничтожить пехоту ВСУ в Курской области.

Расчет РСЗО получил от подразделений беспилотной авиации координаты группы пехоты ВСУ. Противник пытался закрепиться в разрушенных домах и хозпостройках. Артиллеристы точным залпом пакета реактивных ракет накрыли нужный квадрат.

Поражение вражеской пехоты подтвердили кадры с беспилотника.

Артиллеристы-десантники расчищая путь штурмовым группам ВДВ. «Грады» бьют по боевой технике и живой силе ВСУ и в лесу, и на открытой местности, и в опорных пунктах.

Расчеты РСЗО всегда находятся на боевом дежурстве и готовы уничтожить любую цель. Они наносят удар и быстро меняют позицию, чтобы противник их не заметил.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.