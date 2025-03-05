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Найден мертвым петербуржец, выстреливший в бывшую возлюбленную

Мужчина устроил стрельбу возле Университета ИТМО.
Сергей Лебедев 2025-03-05 10:31:14
© Фото: sledcom_press, Telegram © Видео: spb_police78, Telegram

В Санкт-Петербурге 53-летний местный житель прямо посреди улицы выстрелил в свою бывшую возлюбленную и на автомобиле скрылся с места происшествия. Инцидент произошел накануне вечером на Кронверкском проспекте возле Университета ИТМО.

Спустя некоторое время полицейские нашли злоумышленника мертвым в собственной машине. По предварительной информации, он покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

«Мотивом нападения, предположительно, могла стать ревность», - заявили в ведомстве.

Пострадавшую 38-летнюю женщину госпитализировали в больницу. Ее состояние сейчас оценивается как тяжелое.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #стрельба #МВД #полиция #ревность
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