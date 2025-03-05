Хуситы заявили, что сбили американский дрон над Йеменом

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, сбило над своей территорией американский разведывательный беспилотник MQ-9. Об этом хуситы сообщили в своем Telegram-канале.

«Нашим средствам ПВО удалось сбить вражеское американское воздушное средство MQ-9 во время его нарушения воздушного пространства Йемена и выполнения боевых задач в воздушном пространстве провинции Ходейда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это 15-й дрон, которого сбили их средства ПВО с начала участия шиитского движения в военных действиях в поддержку палестинцев в секторе Газа в 2023 году.

В сообщении вооруженных сил хуситов подчеркивается, что они продолжают выполнять оборонительные задачи, чтобы противостоять любой агрессии против их страны.