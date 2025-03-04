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В салоне вылетевшего из Хабаровска самолета произошло задымление

Пассажирский борт направлялся в поселок Аян.
Сергей Лебедев 2025-03-04 07:30:05
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

В пассажирском самолете L-410, летевшем из Хабаровска в поселок Аян, во время набора высоты произошло задымление салона. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился сегодня утром. Из-за задымления воздушному судну пришлось срочно приземлиться в Хабаровске.

В результате происшествия никто не пострадал. Что стало его причиной, пока неизвестно.

В данный момент сотрудники прокуратуры проводят проверку.

#в стране и мире #Самолет #рейс #хабаровск #Прокуратура #задымление #Аян
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