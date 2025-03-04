В салоне вылетевшего из Хабаровска самолета произошло задымление

В пассажирском самолете L-410, летевшем из Хабаровска в поселок Аян, во время набора высоты произошло задымление салона. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился сегодня утром. Из-за задымления воздушному судну пришлось срочно приземлиться в Хабаровске.

В результате происшествия никто не пострадал. Что стало его причиной, пока неизвестно.

В данный момент сотрудники прокуратуры проводят проверку.